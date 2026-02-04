طقس العراق.. أمطار وثلوج وتصاعد للضباب خلال الأيام المقبلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وتصاعداً للضباب.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 4 شباط 2026، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً وغائماً جزئياً مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية ثم يزول تدريجياً، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة في عموم المناطق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وبابل وصلاح الدين 18 ودهوك 12 واربيل 13 وسليمانية 8 وكركوك 14 ونينوى 16 وديالى والانبار والنجف الاشرف 19 وكربلاء المقدسة 17 وواسط وميسان والمثنى 20 والديوانية وذي قار والبصرة 21".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع درجات الحرارة قليلاً في عموم المناطق".

وبين ان "طقس يوم السبت سيكون غائماً في عموم البلاد مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً في اغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط على فترات في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".

واشار الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية، تكون رعدية احياناً، كما يصحبها هطول الثلوج على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية، ويتشكل الضباب صباحاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية يزول تدريجياً، اما الرياح فستكون جنوبية شرقية تتحول تدريجياً بعد الظهر الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق".