التلفزيون الروسي يكشف تفاصيل حزمة مقترحات روسية للتقارب بين إيران وواشنطن

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف التلفزيون الروسي، في تقرير له، أن الرئيس فلاديمير بوتين طرح حزمة مقترحات تهدف إلى التوصل لاتفاق يحظى بقبول كلٍّ من إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها علي لاريجاني إلى موسكو.

ووفقاً للتقرير، تتضمن المبادرة الروسية تولّي شركة الطاقة النووية الحكومية «روساتوم» إدارة والإشراف على عملية تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، بنسبة محدودة ولأغراض تشغيل المفاعلات النووية المدنية.

وتنص المقترحات على الحفاظ على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، مع ضمان بقاء مستويات التخصيب ضمن السقف المتفق عليه، والذي يُرجَّح أن يكون بحدود 3.6 في المئة.

كما تشمل الحزمة التزاماً إيرانياً بتقديم ضمانات بعدم استخدام برنامجها الصاروخي لشن ما وُصف بـ«هجمات استباقية» ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة.