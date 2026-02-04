كركوك.. أهالي قرية "علياوة" يقطعون طريق "دبس" رفضاً لمنح أراضيهم لمستثمر

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نظم العشرات من سكان قرية "علياوة" في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية غاضبة أدت إلى قطع الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة كركوك وقضاء الدبس، وذلك تعبيراً عن رفضهم لقرار يقضي بمنح أراضيهم إلى أحد المستثمرين.

وبحسب مراسل "كوردستان 24" في كركوك، فإن الاحتجاجات اندلعت خلفية نزاع على أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 70 دونماً. وأشار الأهالي إلى أن هذه الأراضي كانت قد وُزعت عليهم في وقت سابق بقرار من محافظ كركوك الراحل الدكتور نجم الدين كريم، إلا أن هيئة استثمار كركوك منحت مؤخراً إجازة استثمارية لمستثمر لإنشاء مشروع وحدات سكنية فوق تلك الأراضي.

وشارك في التظاهرة مواطنون من مختلف مكونات القرية (كورد، عرب، وتركمان)؛ حيث أوضح المتظاهرون أنه بالرغم من أن الأراضي وزعت في البداية على مواطنين كورد، إلا أن عمليات بيع وشراء جرت لاحقاً، مما جعل القرية تضم نسيجاً سكانياً مختلطاً من القوميات الثلاث.

وأعرب سكان القرية عن مخاوفهم الحقيقية من تنفيذ القرار، مؤكدين أن مساحات واسعة من تلك الأراضي قد شُيدت عليها بالفعل منازل ومحال تجارية، مما يعني أن المباشرة بالمشروع الاستثماري ستؤدي إلى حملة هدم وتشريد للعائلات الساكنة.

وطالب المحتجون الجهات المعنية وهيئة الاستثمار بالتراجع الفوري عن القرار وإلغاء الإجازة الاستثمارية الممنوحة، محذرين من استمرار التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والحفاظ على ملكيتهم لتلك الأراضي.