مسرور بارزاني وأحمد أبو الغيط يبحثان مستجدات المنطقة على هامش القمة العالمية للحكومات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد بدأ مشاركته في القمة يوم أمس الثلاثاء، 3 شباط، حيث تجمع النسخة الحالية من القمة، التي تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري، أكثر من 6000 شخصية من 150 دولة، بينهم نحو 35 رئيس دولة وحكومة و500 وزير.

وتأتي مشاركة مسرور بارزاني في هذا المحفل الدولي للسنة الخامسة على التوالي، مما يعكس المكانة الدبلوماسية المرموقة والحضور الفاعل لإقليم كوردستان على الساحة الدولية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، كلمة رئيسية يستعرض خلالها رؤيته لمستقبل الحوكمة في إقليم كوردستان، ويسلط الضوء على تجربة حكومة الإقليم في مجالات التطوير الاقتصادي والإداري.