الرئيس بارزاني يشيد بحملات إغاثة "روج آفا": موقف تاريخي يجسد وحدة الشعب الكوردي في السراء والضراء

هذه المواقف تعزز الوعي القومي وتثبت تلاحم الشعب الكوردي أمام العالم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 4 شباط 2026، رسالة شكر وتقدير لمواطني إقليم كوردستان والمؤسسات الخيرية والإعلامية، مثمناً دورهم في إغاثة ومساندة أبناء غربي كوردستان (روج آفا)، مؤكداً أن هذه المواقف تعزز الوعي القومي وتثبت تلاحم الشعب الكوردي أمام العالم.

وأعرب الرئيس بارزاني في رسالته عن امتنانه العميق للمواطنين، قائلاً: "أتقدم بجزيل الشكر لجميع مواطني كوردستان الأعزاء على استجابتهم المخلصة في جمع المعونات والمساعدات لأخواتنا وإخوتنا في غربي كوردستان"، واصفاً هذا الموقف بأنه "تاريخي وجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز".

كما خصَّ الرئيس بارزاني مؤسسة بارزاني الخيرية والمنظمات المدنية والفعاليات المجتمعية ووسائل الإعلام بشكر خاص، تقديراً لدورهم المحوري في تنظيم وإيصال المساعدات والاحتياجات الضرورية. وأشار إلى أن هذه الجهات "أدت واجباً قومياً ووطنياً بأفضل صورة ممكنة"، مؤكداً أن هذا التكاتف سيترك أثراً عميقاً في "تعزيز الحس الوطني والوعي القومي لدى الأجيال".

وفي ختام رسالته، شدد الرئيس بارزاني على أن شعب كوردستان أثبت للعالم أجمع حقيقة راسخة، وهي أن الكورد "شركاء في السراء والضراء، وهم دوماً السند والعون لبعضهم البعض"، مشيداً بروح التضامن التي تجلت في هذه الظروف الصعبة.