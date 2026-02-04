حالة الطقس المتوقعة في إقليم كوردستان خلال الـ 48 ساعة القادمة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن توقعات حالة الطقس ليومي الأربعاء والخميس (4 و5 شباط 2026)، مشيرة إلى انحسار فرص الأمطار تدريجياً مع تشكل للضباب وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

تشهد المنطقة أجواءً غائمة جزئياً إلى غائمة كلياً في بعض المناطق، وتتوزع التفاصيل حسب المناطق كالتالي:

دهوك وزاخو: يكون الطقس غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الشرقية من المحافظة خلال وقت الظهر، لتتحول الأجواء بعد الظهر إلى صحو مع ظهور بعض السحب، وتوقعات بتشكل الضباب خلال الليل.

في أربيل وسوران: يكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لزخات مطر خفيفة فوق المناطق الجبلية، تنتهي بعد الظهر لتصبح الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً.

السليمانية، حلبجة، رابرين، وشمال شرق كرميان: تستمر الأجواء الغائمة مع هطول زخات مطر خفيفة في مناطق متفرقة حتى وقت الظهر. وتتوقف الأمطار بعد ذلك، لكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة، يُتوقع تشكل الضباب في المساء والليل، قبل أن تتحول الأجواء لاحقاً إلى صحو.

الرياح: خفيفة (5-10 كم/س) باتجاه شمالي شرقي.

مدى الرؤية: 7-9 كم، وتتدنى إلى أقل من 2 كم في حالات الضباب.

درجات الحرارة: تشهد ارتفاعاً طفيفاً.

من المتوقع أن يكون الطقس الخميس 5-2-2026، صحواً إلى غائم جزئي بشكل عام، فيما تتحول الأجواء في المناطق الجبلية إلى غائمة جزئياً. كما يُتوقع تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر والليل في بعض المناطق، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والرياح الهادئة.