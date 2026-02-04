قمة الحكومات: 78 مليار دولار إنفاقاً محلياً على الذكاء الاصطناعي في 2033

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت القمة العالمية للحكومات تقريرًا جديدًا بعنوان «تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحكومات المحلية: تسخير التكنولوجيا لتحقيق التميز الاستراتيجي والتشغيلي»، توقّع فيه أن يصل إنفاق الحكومات المحلية عالميًا على حلول الذكاء الاصطناعي إلى نحو 78 مليار دولار بحلول عام 2033.

وأشار التقرير، الذي أُعدّ بالتعاون مع آرثر دي ليتل، إلى أن وتيرة التبني العالمي للذكاء الاصطناعي في الحكومات المحلية لا تزال دون الطموحات، رغم الفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات في تطوير إدارة المدن وتحسين كفاءة الخدمات. وذكر أن الإنفاق العالمي على الحلول الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغ 12.6 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بنمو متسارع خلال العقد المقبل.

وسعى التقرير إلى سد فجوة التبني عبر طرح نموذج عمل متكامل يعزّز قدرات الحكومات المحلية، مستعرضًا تجارب دولية ناجحة لدمج الأدوات القائمة على البيانات في الخدمات الحكومية لتحقيق نتائج تشغيلية فعّالة. كما لفت إلى توسّع مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي ليشمل 193 إدارة وطنية، ما يعكس تزايد توجه السلطات العامة نحو إعادة صياغة آليات تقديم الخدمات بالاعتماد على هذه التقنيات.

وسلّط التقرير الضوء على نماذج رائدة، من بينها أبوظبي التي توظّف المساعد الافتراضي ومنصة «تم – TAMM» لمعالجة تراخيص الأعمال تلقائيًا، ومدينة هانغتشو التي تستخدم نظام «City Brain» من علي بابا لإدارة العمليات الحضرية مثل حركة المرور، إضافة إلى مدينة أكرا التي تعتمد الذكاء الاصطناعي لرصد مواقع إلقاء النفايات غير القانونية.

وعلى الصعيد العالمي، استعرض التقرير حالات دراسية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا، من بينها مدينة بريتوريا التي تستخدم «التوائم الرقمية» لتحسين كفاءة جمع النفايات، ومنصة «Smart Sampa» في ساو باولو لتعزيز الأمن العام عبر تقنيات التعرف على الوجوه.

ورغم هذه النماذج، حذّر التقرير من استمرار تحديات التطبيق، وفي مقدمتها التكاليف، ومعايير خصوصية البيانات، ونقص الأطر التشريعية، إضافة إلى الفجوة في الكفاءات والمهارات. واستشهد بدراسة لـ بلومبيرغ أفادت بأن 2% فقط من السلطات الحكومية المحلية وصلت إلى مرحلة التطبيق الكامل للذكاء الاصطناعي.

ولمواجهة هذه التحديات، اقترح التقرير حزمة حلول تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتأمين التمويل، وبناء أطر حوكمة بيانات تعزّز الثقة المجتمعية، والتعامل المبكر مع التعقيدات التنظيمية، والاستثمار في إعداد الكوادر، واعتماد نهج مرن قائم على التقييم والتحسين المستمر.

وقال الدكتور ريمون خوري، الشريك ورئيس قسم ممارسات القطاع العام في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط، إن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على إحداث تحول جذري في مدن العالم، مؤكدًا أن تضافر الرؤية والاستراتيجية والاستثمار والشراكات يمكن أن يسرّع الانتقال نحو مدن ذكية ومستدامة.