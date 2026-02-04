أنامل نسائية تبدع في عالم الأزياء: قصص نجاح من قلب كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في ورشة صغيرة تعج بالألوان والحياة، تخط مجموعة من النساء الكورديات قصص نجاح ملهمة، محولاتٍ شغفهن بالخياطة والأعمال اليدوية إلى مشاريع اقتصادية ناجحة تمنحهن الاستقلال والتميز.

تتحدث سوما عبدالله، وهي خريجة قسم تكنولوجيا المعلومات، عن رحلتها التي بدأت قبل خمس سنوات. فرغم تخصصها الدراسي، وجدت سوما شغفها في عالم الخياطة. بدأت العمل من غرفتها الصغيرة في المنزل، ومع تزايد الطلب على تصاميمها المبتكرة، افتتحت متجراً خاصاً بها. واليوم، لم يعد مشروع سوما مجرد مصدر رزق شخصي، بل بات يوفر فرص عمل لنساء أخريات، مساهماً في دعم المجتمع المحلي.

إحدى هؤلاء النساء هي أريان سيف الدين، التي تعمل في متجر سوما. أريان، وهي أم شابة، تجد في العمل فرصة للخروج من روتين الحياة المنزلية وتحقيق ذاتها، مؤكدة أن "العمل يمنح المرأة شعوراً بالمسؤولية والاستقلال المادي". اللافت في قصة أريان هو قدرتها على التوفيق بين دورها كأم وعملها، حيث تصطحب طفلها معها إلى الورشة، في بيئة عمل داعمة ومتفهمة.

تتخصص الورشة في خياطة وتزيين الأزياء الكردية التقليدية بلمسات عصرية، حيث تبرز دقة العمل اليدوي في استخدام الخرز والألوان الزاهية التي تعكس التراث الغني للمنطقة.

تبعث هذه النماذج النسائية برسالة قوية لكل امرأة تسعى لتحقيق حلمها، مؤكدة أن الإرادة والإيمان بالقدرات الشخصية هما مفتاح النجاح والتحرر الاقتصادي والاجتماعي.