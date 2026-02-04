مسرور بارزاني: يجب حسم مرشح رئاسة الجمهورية داخل البرلمان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 4 شباط 2026، خلال زيارته إلى دولة الإمارات وفي سياق مقابلة مع قناة (كوردستان 24) – المقرر بثها كاملة في تمام الساعة 8:00 من مساء هذا اليوم – أنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بشأن منصب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الحكومة: يجب أن يكون مرشح رئاسة الجمهورية مقبولاً من قبل كافة أبناء شعب كوردستان، لا أن يكون مرشحاً لحزب لم يفز حتى في الانتخابات.

وأضاف موضحاً الآلية الأنسب للاختيار: أفضل طريقة هي حسم موضوع مرشح رئاسة الجمهورية داخل البرلمان، وأن يتم تحديده عبر تصويت الأغلبية.