محافظ أربيل: قرار إغلاق مكاتب قناة NRT قانوني وبعيد عن الصراعات الحزبية

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، صدور قرار رسمي بإغلاق مكاتب قناة "NRT" الفضائية في جميع محافظات إقليم كوردستان، وذلك على خلفية اتهام القناة بارتكاب انتهاكات قانونية بحق الرموز الوطنية.

وأوضح خوشناو أن هذا الإجراء جاء عقب سلسلة من التحقيقات وجمع الأدلة التي أثبتت تورط القناة في تشويه صور القادة والرموز الوطنية عبر شاشتها.

مؤكداً أن قرار الإغلاق استند إلى حكم قضائي وبمشاركة ممثل عن وزارة الثقافة في اللجنة المختصة.

نافياً في الوقت ذاته الأنباء المتداولة حول إرسال قوات أمنية لاقتحام مقر القناة.

وشدد محافظ أربيل على أن هذا القرار ذو طبيعة قانونية صرفة وبعيد تماماً عن أي اعتبارات حزبية أو شخصية.

مشيراً إلى أن تنفيذه يشمل كافة مكاتب القناة في عموم الإقليم دون استثناء، وذلك لضمان سيادة القانون وحماية الرموز الوطنية من الإساءة الممنهجة.