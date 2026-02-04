رئيس دائرة التكنولوجيا والمعلومات يكشف تفاصيل الخدمات الجديدة لـ 'KRD Pass'

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس دائرة التكنولوجيا والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، هيوا أفندي، أهمية مشاركة وفد الإقليم في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وقال أفندي في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن هذه القمة التي تشهد حضور أكثر من 40 رئيساً ورئيس وزراء، و600 وزير، ومئات المديرين لشركات عالمية، تمثل "فرصة ذهبية" للإقليم لتطوير علاقاته الدولية بما يخدم المصالح العليا لكوردستان.

وأشار أفندي إلى أنه على الرغم من أن إقليم كوردستان ليس دولة مستقلة من الناحية القانونية، إلا أن المجتمع الدولي يتعامل معه من الناحية البروتوكولية والسياسية ككيان ذو سيادة ومكانة قوية.

البنية التحتية الرقمية والتحديات

وفيما يخص المستوى التكنولوجي والرقمي، أوضح أفندي أن الإقليم يمتلك بنية تحتية رقمية متطورة على مستوى العالم، قائلاً: "لو لم يكن كوردستان جزءاً من العراق وكان مستقلاً، لكان الآن في مراتب ومنافسات عالمية متقدمة جداً، إلا أن الوضع العام في العراق أثر سلباً على مركزنا في التصنيفات الدولية"، مشدداً في الوقت ذاته على أن مستقبل التكنولوجيا في الإقليم واعد ومزدهر.

وكشف رئيس دائرة التكنولوجيا والمعلومات عن تفاصيل خدمات جديدة ستقدم للمواطنين، مبيناً أنه في الأيام القليلة القادمة، سيتمكن مستخدمو تطبيق (KRD Pass) من الحاصلين على رخص القيادة الجديدة، من استعراض النسخة الرقمية لرخصهم داخل التطبيق.

كما أعلن عن إطلاق مشروع جديد للدفع الإلكتروني في العاشر من الشهر الجاري، سيتيح تقديم معظم الخدمات الحكومية عبر تطبيق واحد.

رؤية رئيس الحكومة للتحول الرقمي

وأكد أفندي أن الهدف الرئيس للدائرة هو تنفيذ رؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التي ترتكز على أن المواطن في المستقبل يجب ألا يحتاج لأي أداة سوى هاتفه المحمول لإنجاز كافة معاملاته.

وأضاف أن تطبيق (KRD Pass) من المقرر أن يتحول إلى "محفظة إلكترونية" شاملة، تتيح للمواطنين الاطلاع على الغرامات المرورية، ودفع أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى.

وحول محاور القمة العالمية للحكومات، أوضح أفندي أن النقاشات تتركز على عدة ملفات رئيسة، منها: إعداد قادة المستقبل، التغيرات الديموغرافية في المدن والمناطق العالمية، والحالة النفسية للمجتمعات.

كما أشار إلى وجود تنسيق مباشر وقوي مع كبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات للاستفادة من تجاربهم الناجحة في هذا الصدد.