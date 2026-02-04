أكسيوس: إلغاء المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة بسبب تراجع طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، أن المباحثات النووية المقرر إجراؤها الجمعة المقبل بين إيران والولايات المتحدة ألغيت، بسبب تراجع طهران.

وكان من المقرر أن تعقد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، بعدما كان من المرتقب انعقادها في تركيا.

وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية المفاوضات، "طلب الإيرانيون عقد لقاء في سلطنة عُمان ووافق الأميركيون على المكان".

وأضاف أن إطار المحادثات "لا يزال قيد الدرس" مشيرا إلى احتمال حصول تطورات، وفق ما نقلته فرانس برس.

لكن لحد الآن، لم تؤكّد أي من واشنطن أو طهران عقد محادثات في مسقط.

وفي وقت سابق، أكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المحادثات مع إيران لا تزال على جدول الأعمال في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأكدت إيران رغبتها في التوصل إلى حل دبلوماسي، مشددة على ضرورة أن تقتصر المحادثات على الملف النووي، رافضة أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية.

واتفقت واشنطن وطهران على إجراء محادثات بعدما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري ضد إيران، فيما توعّدت طهران برد حازم على أي هجوم يطالها.

ومن جهته، قال مصدر إقليمي مطّلع على الملف إن المحادثات التي كانت مرتقبة الجمعة في إسطنبول كان يتوقع أن تتناول "الملف النووي والصواريخ والمجموعات المدعومة من إيران، بمشاركة دول أخرى من المنطقة".

وأفاد المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته أيضا، بأن إيران "تسعى الآن إلى حصر جدول الأعمال في مسألة النووي فقط، وتريد إجراء محادثات حصرا مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "إيران لا تقترح نقل الاجتماع إلى سلطنة عُمان؛ إنها تدعو منذ البداية إلى اجتماع مختلف بالكامل".