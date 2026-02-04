وفد تجاري من أوزبكستان يبحث في أربيل سبل رفع التبادل التجاري وتوسيع آفاق الاستثمار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس جمعية المصدرين وصناعة النفط المكثف في أوزبكستان، ياركين ماليكوف، عن وصول وفد تجاري واقتصادي موسع يضم 50 تاجراً ومستثمراً يمثلون ثمانية قطاعات مختلفة إلى إقليم كردستان.

مؤكداً عقب اجتماع مع غرفة تجارة وصناعة أربيل اليوم الأربعاء، السعي لتعزيز الروابط الاقتصادية وتطوير آليات التعاون التجاري بين الجانبين.

وأوضح ماليكوف أن حجم التبادل التجاري الحالي مع العراق يبلغ نحو 80 مليون دولار.

مشيراً إلى تطلع بلاده لزيادة هذا الرقم بشكل ملموس من خلال تكثيف صادرات السلع الأوزبكية إلى أسواق الإقليم، وفي المقابل فتح المجال أمام استيراد المنتجات الكوردستانية إلى أوزبكستان.

وأضاف رئيس جمعية المصدرين أن الزيارة تهدف أيضاً إلى بناء جسور التواصل بين رجال الأعمال في الطرفين.

كاشفاً عن تقديم دعوة رسمية لغرفة تجارة أربيل لزيارة أوزبكستان، مع التأكيد على أن الحكومة الأوزبكية توفر كافة التسهيلات والدعم للاستثمارات الأجنبية.

وفي ختام حديثه، أعرب ماليكوف عن أمله في أن تسهم هذه التحركات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المتبادلة وتطوير العلاقات التجارية مع العراق وإقليم كوردستان عبر بوابة القطاع الخاص والمستثمرين.