وزارة التربية تجري تغييرات في بعض المناهج الدراسية

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، عن إجراء تغييرات في مادة الرياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى تعديل مادة الفيزياء لعدد من المراحل الدراسية.

وصرح آلان حمه سعيد، وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 5 شباط 2026، بأن التغييرات ستشمل مادة الرياضيات للصفوف (الرابع والخامس والسادس)، كما سيتم تغيير مناهج اللغة الكوردية والفيزياء لبعض الصفوف الأخرى، مؤكداً أن هذا القرار صدر عن وزارة التربية وسيدخل حيز التنفيذ.

وفيما يخص رواتب المعلمين، أوضح وزير التربية قائلاً: "لقد أوفت حكومة إقليم كوردستان بجميع التزاماتها، وباتت عملية صرف رواتب المعلمين والموظفين في الإقليم من مسؤولية بغداد"، مشيراً إلى أن وزارة التربية قامت من جانبها بتسليم قوائم أسماء الموظفين والمعلمين دون أي مشكلات تذكر.