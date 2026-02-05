بيشوا هورماني للحلبوسي: أربيل لا ترحب بك وأنت أقل شأناً من أن تضع حدوداً لإرادة الإقليم

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شنّ المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هورماني، هجوماً عنيفاً غير مسبوق على رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، مؤكداً أن العاصمة أربيل "لا ترحب بزيارته"، وواصفاً إياه بـ"الناكر للجميل".

وفي تدوينة شديدة اللهجة، وجه هورماني خطابه للحلبوسي قائلاً: "أربيل لا ترحب بزيارتك، فليس هنا موضع لمن يتنكر للجميل. إنك تمثل الفكر الشوفيني الذي يستوجب المساءلة القضائية".

واتهم هورماني الحلبوسي بالضلوع في ملفات فساد كبرى، مشيراً إلى "ملايين الدولارات التي كسبها من خلال استغلال دماء وعرق أبناء الشعب العراقي"، معتبراً أن بقاء مثل هذه الشخصيات في المشهد السياسي يؤكد أن "الشوفينية" ما زالت حاضرة في العراق ولم تندثر بعد.

واختتم المتحدث باسم الحكومة بدعوة الحلبوسي إلى "استلهام العبر من دروس التاريخ"، مشدداً على أن كيان إقليم كوردستان هو "ثمرة تضحيات جسيمة"، ومخاطباً إياه بالقول: "أنت أقل شأناً من أن تضع حدوداً لإرادة الإقليم".

تأتي هذه الردود القوية في ظل تصاعد التوترات السياسية، لتعكس موقفاً حازماً من قبل حكومة الإقليم تجاه التصريحات أو المواقف التي تعتبرها استهدافاً لمكانة كوردستان الدستورية وتضحيات شعبها.