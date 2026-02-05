بارو: الاتفاق بين دمشق وقسد يضمن الحقوق الأساسية للكورد ويدعم جهود مكافحة "داعش"

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد يضمن الحقوق الأساسية للكورد ويدعم جهود مكافحة "داعش".

وقال بارو في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بدمشق: فرنسا وقفت إلى جانب الشعب السوري الذي كان ضحية لهمجية نظام الأسد، وستواصل دعمه لبناء مستقبل أفضل.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي إلى قصر تشرين بدمشق للقاء وزير الخارجية السوري.

وفقاً لوكالة الأنباء السورية، يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني نظيره الفرنسي جان نويل بارو في قصر تشرين بدمشق، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في القضايا السياسية والاقتصادية.

وأضافت، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي تأتي في إطار جولة يجريها بمنطقة الشرق الأوسط ابتداءً من سوريا.