مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي في أربيل.. نحو ثورة تكنولوجية واكتفاء ذاتي صحي في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة أربيل انطلاق فعاليات "مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي"، بحضور الرئيس مسعود بارزاني ونخبة من الأطباء والخبراء الكورد القادمين من أجزاء كوردستان الأربعة ودول المهجر. ويسلط المؤتمر الضوء على سبل دمج التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصحي وتعزيز التعاون الطبي الدولي.

وفي لقاء خاص مع قناة "كوردستان 24"، أكد الدكتور غازي زيباري، أحد أبرز الجراحين المشاركين، أن حضور الرئيس بارزاني يعكس الاهتمام الكبير بتطوير الواقع الصحي. وأوضح زيباري أن المؤتمر لا يقتصر على تبادل المعلومات فحسب، بل يركز على نقل أحدث التقنيات الجراحية، مشيراً إلى الانتقال من الجراحات التقليدية (فتح البطن والصدر) إلى الجراحة عبر المناظير، مع تطلعات جدية لإدخال الجراحة الروبوتية إلى إقليم كوردستان، وهو ما قد يسمح مستقبلاً بإجراء عمليات جراحية عن بُعد من الولايات المتحدة لمرضى داخل الإقليم.

وحول دور التقنيات الناشئة، أشار الدكتور زيباري إلى أن الذكاء الاصطناعي (AI) سيحدث تحولاً جذرياً في إدارة الملفات الطبية للمرضى وتحسين دقة التشخيص. وأكد أن الأطباء الكورد في الخارج يبذلون جهوداً حثيثة لجلب هذه التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية عليها، بما يضمن مواكبة التطور العالمي.

وفي إطار رؤيته لمستقبل القطاع، أعرب زيباري عن طموحه في أن يصل إقليم كوردستان إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الطبي خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة. وأوضح: "هدفنا هو أن يتلقى المواطن الكوردستاني علاجه داخل بلده بأحدث الوسائل، بدلاً من الاضطرار للسفر إلى الخارج وتحمل تكاليف باهظة".

ولفت زيباري إلى ضرورة زيادة التخصيصات المالية للقطاع الصحي، مقارناً بين ميزانية الصحة في الولايات المتحدة التي تصل إلى 18% من الدخل القومي، وبين الواقع المحلي الذي لا يتجاوز 1%. كما أشاد بنجاح المؤتمر في تنظيم دورات عالمية متقدمة لدعم جراحي الحوادث (ATLS) بالتعاون مع أكاديمية الجراحين الأمريكية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعزز من مكانة كوردستان العلمية رغم التحديات الإدارية والسياسية.

يُذكر أن مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي يمثل منصة سنوية تهدف إلى ردم الفجوة بين الكفاءات الكوردية في الشتات والواقع الصحي في الإقليم، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والبيشمركة وعوائل الشهداء.