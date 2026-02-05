أردوغان: اتفاق دمشق و"قسد" يدعم السلام مع حزب العمال في تركيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أسهم في تخفيف الضغط على عملية السلام بين الحكومة التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني في بلاده.

وفي تعليقات لصحافيين خلال رحلة عودته من رحلة شملت السعودية ومصر، قال أردوغان إن التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق سيعزز مناخ السلام في سوريا ويساعد على تحقيق الاستقرار، نقلا عن "رويترز".

وتخوض تركيا عملية سلام منذ شهور مع حزب العمال الكوردستاني المحظورة، وتشدد على ضرورة حل قوات "قسد"، التي تعدها تركيا هي الأخرى منظمة إرهابية، ونزع سلاحها بالتزامن مع حزب العمال الكوردستاني.

يذكر أن دمشق وقسد أبرمتا اتفاقاً نهاية الأسبوع الماضي، نصّ على وقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين بعد مواجهات مسلّحة دامت قرابة 3 أسابيع. وحظي الاتفاق بترحيب عربي ودولي كبيرين.

نص الاتفاق، الذي تلا مرسوم رئاسي أصدره الرئيس السوري، أحمد الشرع، للاعتراف بالحقوق الكوردية لغوياً وثقافياً مع إعادة الجنسية للكورد المجردين منها بعد إحصاء عام 1962، على المحافظة على خصوصية المناطق الكوردية.

وبموجب الاتفاق، دخلت قوى الأمن الداخلي السورية إلى محافظة الحسكة ومدينة القامشلي للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول).