ويتكوف يعلن التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الخميس أن أوكرانيا وروسيا توافقتا على تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى، هي الأولى منذ خمسة أشهر، وذلك خلال مفاوضات ثلاثية في أبوظبي وصفها بانها "مثمرة".

وكتب ويتكوف على منصة اكس "اليوم، اتفقت وفود الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على تبادل 314 أسيرا، أول تبادل مماثل منذ خمسة أشهر".

وأضاف "تم التوصل الى هذه النتيجة بفضل مفاوضات سلام معمقة ومثمرة. رغم أنه يبقى عمل كثير للقيام به. يُثبت تقدم مثل الذي تحقق أن الالتزام الدبلوماسي المستمر يؤدي إلى نتائج ملموسة، ويساهم في الجهود الهادفة الى إنهاء الحرب في أوكرانيا".

AFP