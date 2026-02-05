القنصلية الأمريكية في أربيل تعلن إخلاء مبناها القديم في عنكاوا بعد 14 عاماً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل، اليوم، عن إتمام عملية إخلاء مبناها القديم في بلدة "عنكاوا"، واضعة بذلك نهاية لأكثر من أربعة عشر عاماً من الشراكة والوجود في المنطقة.

وبدءاً من الأول من شباط/فبراير 2026، جرى تسليم إدارة الحي رسمياً إلى بلدية عنكاوا وأصحاب المنازل. وفي هذا السياق، أعربت القنصلية الأمريكية عن عميق امتنانها لقائمقام البلدية، نبزعبدالحميد، وطاقمه الإداري على دعمهم القيم طوال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في تهيئة الظروف لعودة العائلات وازدهار المنطقة من جديد.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للاتفاقية الثنائية الموقعة بين القنصلية والبلدية في أيار/مايو 2025. وبناءً على طلب إدارة البلدة، قررت القنصلية ترك البنية التحتية للكهرباء وبعض المنشآت الأمنية، بما في ذلك الأسيجة والجدران الكونكريتية، لاستخدامها من قبل البلدية. كما تم تسليم السيطرة على البوابة المقابلة لـ "محطة بابل" إلى السلطات المحلية، على أن يتم فتح الطرق الأخرى وفقاً لخطط البلدية.

وبموجب إجراءات الإخلاء، بات بإمكان أصحاب العقارات الوصول الكامل وغير المقيد إلى منازلهم وممتلكاتهم. كما نُقلت المسؤولية الأمنية للحي بالكامل إلى قوات الشرطة والآسايش، مع اتخاذ كافة التدابير التي تضمن تسهيل حركة السكان ووصولهم إلى أملاكهم.

واختتمت القنصلية بيانها بالإشادة بسنوات العمل المشترك مع أهالي وإدارة عنكاوا، معربة عن تطلعها للحفاظ على هذه العلاقة المتينة وتطوير آفاق التعاون في المستقبل.