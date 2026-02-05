رئيس إقليم كوردستان يزور بغداد الاسبوع المقبل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يتوجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى لـ "ائتلاف إدارة الدولة".

وصرح عضو في وفد "الإطار التنسيقي"، لـ كوردستان 24، اليوم الخميس (5 شباط 2026)، بأن نيجيرفان بارزاني سيحضر اجتماع الائتلاف المقرر عقده يوم الأحد المقبل، لبحث آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن يوم الأحد سيشهد أيضاً عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح أن قيادة "الإطار التنسيقي" أبلغت نوابها رسمياً بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، فإن للنواب الحرية الكاملة (سيرفع عنهم الالتزام الكتلي) في اختيار المرشح الذي يصوتون له لمنصب الرئاسة.

وفيما يتعلق بملف رئاسة الوزراء، أكد العضو في وفد الإطار التنسيقي أن القوى المنضوية في الإطار "عازمة ومصرّة" على ترشيح نوري المالكي للمنصب، مشدداً على أن هذا القرار اتُّخذ بشكل نهائي خلال الاجتماع الأخير للإطار ولا تراجع عنه.