وزير الخارجية: العراق يدعم مفاوضات عُمان بين واشنطن وطهران.. وتعاون عسكري مرتقب مع فرنسا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، دعم العراق للمفاوضات المرتقبة بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، مشدداً على ضرورة اعتماد لغة الحوار والمفاوضات بدلاً من منطق العنف لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، في بغداد، حيث أوضح حسين أن المنطقة تمر بمرحلة "حساسة للغاية"، مبيناً أن استقرار المنطقة مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الدول لدرء "نار الحرب".

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، كشف وزير الخارجية عن خطوات ملموسة لتعزيز القدرات الدفاعية العراقية، معلناً توقيع عقد مع شركة "تاليس" الفرنسية لتزويد العراق برادارات عسكرية متطورة. كما أشاد بمستوى التنسيق الأمني والاستخباري بين بغداد وباريس في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، موجهاً دعوة للشركات الفرنسية للمشاركة الفاعلة في الدورة الـ 49 لمعرض بغداد الدولي.

وفيما يخص الملف السوري، أعرب حسين عن قلق العراق من حالة عدم الاستقرار في الجارة سوريا، مؤكداً أن تداعياتها تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي العراقي. وأعلن في هذا الصدد دعم العراق للاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) كخطوة لتعزيز الاستقرار الحدودي والإقليمي.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، دعم بلاده الثابت لاستقرار العراق، واصفاً مرحلة التعافي التي يمر بها البلد بأنها "مبعث أمل للمنطقة بأسرها".

وأكد بارو دعم باريس لعقد النسخة الثالثة من "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، مشيداً بالدور الكبير الذي يؤديه العراق في ملف استقبال ومعتقلي عصابات "داعش" الإرهابية. كما أشار إلى أن الجهود الدبلوماسية الفرنسية تتقاطع مع العراق في ضرورة خفض التوترات الحالية وتجنب خطر الانزلاق نحو مواجهة عسكرية واسعة.