مسرور بارزاني يختتم زيارته للإمارات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اختتم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الدور الذي تلعبه القيادة الإماراتية في تنمية المنطقة يجسد التزامها العميق بقيم السلام والإعمار.

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وجّه بارزاني شكره للقمة العالمية للحكومات (WorldGovSummit) وللقيادة الإماراتية، مثمناً جهودهم في "خلق مركز ومنصة دولية للحوار وتبادل الرؤى والأفكار".

وأضاف رئيس الحكومة في سياق حديثه عن أهمية الدور الإماراتي: "إن مشاركة القيادة الإماراتية في عملية التنمية بالمنطقة، هي انعكاس حقيقي لالتزامهم بالسلام والازدهار".

وكان مسرور بارزاني قد اختتم اليوم زيارة عمل استغرقت ثلاثة أيام، تضمنت سلسلة من اللقاءات والمباحثات الرفيعة والمثمرة مع القيادة السياسية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.