السوداني ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان الاقتصاد والأمن الإقليمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، في لقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد السوداني خلال اللقاء حرص العراق على بناء شراكات اقتصادية متينة مع فرنسا، داعياً الشركات الفرنسية إلى استثمار الفرص المتاحة في السوق العراقية والمساهمة في مسيرة الإعمار، معبراً عن ترحيبه بمشاركة 20 شركة فرنسية في معرض بغداد الدولي، وهو ما يعكس جدية التنسيق التجاري بين البلدين.

وفي الملف الأمني، شدد السوداني على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ملف الإرهابيين في السجون السورية، مشيراً إلى أن العراق تحمل أعباءً جسيمة بنقلهم، مؤكداً أن استعادة الدول لمواطنيها "الإرهابيين" باتت ضرورة لدرء التهديدات المشتركة، معلناً في الوقت ذاته استمرار التعاون مع باريس لتطوير القدرات الدفاعية العراقية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تطرق السوداني إلى المحادثات المرتقبة بين طهران وواشنطن، مؤكداً دعم العراق للحوار كسبيل وحيد للوصول إلى حلول سلمية في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة.

من جانبه، نقل الوزير الفرنسي تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيداً بدور السوداني في تحقيق الاستقرار الداخلي والإقليمي. وأعرب بارو عن استعداد بلاده لدعم العراق في ملف "الإرهابيين السجناء"، مؤكداً أن هذه الخطوة العراقية تمثل ركيزة للأمن الإقليمي، ومجدداً رغبة باريس في توسيع نطاق العمل المشترك بمختلف القطاعات.