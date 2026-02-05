نيجيرفان بارزاني يستقبل وزير الخارجية الفرنسي في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس 5 شباط 2026، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقر رئاسة الإقليم بالعاصمة أربيل، حيث عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً لبحث جملة من الملفات السياسية والأمنية.

ومن المقرر أن يعقد بارزاني وبارو مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب انتهاء الاجتماع، لتسليط الضوء على فحوى المباحثات ونتائجها أمام وسائل الإعلام.

تأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أربيل ضمن جولة دبلوماسية واسعة في منطقة الشرق الأوسط، شملت كلاً من سوريا والعراق وإقليم كوردستان. وتهدف الجولة بشكل رئيسي إلى مناقشة مستجدات الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية في دمشق، بالإضافة إلى ملف مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين من حاملي الجنسية الفرنسية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جدول أعمال الوزير الفرنسي سيكثف غداً الجمعة؛ حيث من المرتقب أن يعقد لقاءين منفصلين مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لمواصلة التنسيق بشأن استقرار المنطقة والملفات الأمنية المشتركة.