اجتماع مرتقب بين مظلوم عبدي ووزير الخارجية الفرنسي في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يعقد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اجتماعاً في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم غدٍ الجمعة. وسيكون المحور الرئيسي للاجتماع هو التباحث حول تفاصيل الاتفاق الأخير المبرم بين "قسد" والحكومة السورية في دمشق.

وذكرت منصات إعلامية تابعة لـ "قسد"، اليوم الخميس 5 شباط 2026، أن الطرفين سيلتقيان في أربيل لمناقشة مستجدات الأوضاع وتطورات التفاهمات مع دمشق. وكان الوزير الفرنسي قد أكد في وقت سابق عزمه إجراء هذه المباحثات مع عبدي للوقوف على التفاصيل الدقيقة للاتفاق الجديد.

وفي تصريحات سبقت اللقاء، أشاد بارو بهذه الخطوة، قائلاً: "هذا المسار سيؤدي إلى تعزيز الحقوق الأساسية للكورد".

كما جدد وزير الخارجية الفرنسي تأكيده على أن محاربة تنظيم "داعش" تظل "أولوية قصوى" لباريس، متعهداً باستمرار تقديم كافة أشكال الدعم في هذا الصدد. وأكد بارو التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب السوري لضمان بناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد.