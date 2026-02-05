وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مساء اليوم الخميس، 5 شباط 2026، إلى مطار أربيل الدولي في زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان.

وكان في استقبال الوزير الفرنسي بمطار أربيل الدولي كل من مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، بالإضافة إلى القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان.

وبحسب برنامج الزيارة، من المقرر أن يتوجه بارو مباشرة بعد استراحة قصيرة إلى مقر رئاسة إقليم كوردستان للاجتماع مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني. وسيعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك لاستعراض نتائج المباحثات والقضايا التي تم تناولها.

وأفادت مصادر لـ"كوردستان 24" بأن جدول أعمال الوزير الفرنسي ليوم غدٍ الجمعة سيكون مكثفاً؛ حيث من المقرر أن يعقد اجتماعين منفصلين مع الرئيس مسعود بارزاني، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي باريس لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع أربيل. كما سيشكل الملف السوري وتطوراته، خاصة تفاصيل الاتفاق الأخير بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، محوراً رئيسياً في مناقشات الوزير الفرنسي مع القادة الكورد.