رئيس البرلمان الفنزويلي يتعهد الإسراع بالإفراج عن السجناء السياسيين

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- وعد رئيس البرلمان الفنزويلي الجمعة بالإسراع في الإفراج عن السجناء السياسيين المتبقين خلال لقاء مع أقاربهم.

وقال خورخي رودريغيز لعائلات السجناء خارج مركز احتجاز "زونا 7" سيئ الصيت في كراكاس "بحلول يوم الجمعة (13 شباط/فبراير) على أقصى تقدير، سيكونون جميعا أحرارا".

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد السجناء السياسيين المتبقين بنحو 700 سجين، وفق ما نقلته فرانس برس.

وجاء اللقاء غداة موافقة أعضاء البرلمان مبدئيا على مشروع عفو يشمل أنواع الجرائم التي استخدمت لسجن المعارضين خلال 27 عاما.

غير أنّ أكبر ائتلاف معارض في فنزويلا ندد الجمعة، بـ"إغفالات خطيرة" في إجراءات العفو، وذلك بعد إصدار مسودة أقصر وأكثر عمومية للقانون مقارنة بالنسخة التي تم تداولها في اليوم السابق.

وقال في بيان، إنّ القانون "يستبعد مجموعات كبيرة من السجناء السياسيين المدنيين والعسكريين، ولا يضع آليات لتعويض الضحايا، ولا يضمن العودة الآمنة للمنفيين".

واقترحت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز مشروع القانون معتبرة أنه علامة فارقة على طريق المصالحة، وذلك بعد شهر من غارة أميركية خاطفة أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله لمحاكمته في نيويورك بتهم اتجار بالمخدرات.

وقال خورخي رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة، إن النص من شأنه أن "يصلح كل أخطاء" التشافيزية، وهي العقيدة الاشتراكية المعادية للولايات المتحدة التي تبناها الزعيم الراحل هوغو تشافيز وخليفته مادورو.

وتوقع أن يعتمد البرلمان مشروع القانون نهائيا الثلاثاء.

وتابع "بمجرد اعتماد القانون، سيتم إطلاق سراحهم (السجناء) في نفس اليوم".