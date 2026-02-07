زراعة كوردستان: خطة الحكومة ترتكز على دعم المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، هيوا علي، اليوم السبت 7 شباط 2026، أن الحكومة تولي اهتماماً استراتيجياً بالإنتاج المحلي، وتسعى من خلال خطة عمل رصينة للوصول بالإقليم إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل والمنتجات الأساسية.

وكشف المتحدث الوزاري، في مقابلة تلفزيونية، عن أرقام تعكس تطور القطاع، مشيراً إلى أن الإقليم يحتاج سنوياً لنحو 450 ألف طن من محصول البطاطس للاستهلاك المحلي، بينما قفز مستوى الإنتاج حالياً ليصل إلى قرابة 700 ألف طن. وأوضح أن هذا الفائض لم يساهم في سد الاحتياج الداخلي فحسب، بل فتح الأبواب أمام تصدير البطاطس الكوردستانية إلى دول الخليج والأسواق الأوروبية.

وفي إطار إجراءات حماية المنتج الوطني، أكد هيوا علي أن الوزارة تعتمد "رزنامة زراعية" دقيقة، يتم بموجبها حظر استيراد أي محصول من الخارج خلال مواسم ذروة إنتاجه محلياً، كما هو الحال مع الطماطم والبطاطس والمحاصيل الموسمية الأخرى. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية المزارعين من الخسائر المالية وتسهيل عملية تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية.

وبخصوص انسيابية حركة المحاصيل إلى محافظات وسط وجنوب العراق، قال المتحدث: "تجاوزنا العقبات السابقة والرسوم غير القانونية التي كانت تفرض في الماضي. الآن، وبفضل جهود لجنة تقنية واعتماد استمارة موحدة، تصل منتجات مزارعي الإقليم بسهولة إلى كافة الأسواق العراقية، حيث يتم نقل نحو 10 آلاف طن من المنتجات الزراعية يومياً إلى شارع المحافظات الأخرى".

وأشار علي إلى أن الوزارة تعمل على ضمان توفر المحاصيل المحلية طوال فصول السنة، عبر تشجيع المزارعين على تبني تقنيات حديثة مثل "الهيدروبونيك" (الزراعة المائية) والبيوت البلاستيكية، فضلاً عن التوسع في إنشاء مستودعات التبريد (المخازن المبردة) لخزن المحاصيل، بما يضمن استقرار السوق ومنع الحاجة للاستيراد حتى في مواسم انخفاض الإنتاج.

وفي ختام تصريحه، أعرب المتحدث باسم وزارة الزراعة عن تفاؤله بموسم حصاد القمح لهذا العام بفضل غزارة الأمطار، مؤكداً وجود تنسيق عالٍ مع الحكومة الاتحادية لضمان استلام محصول المزارعين عبر "السايلوهات" الحكومية وبأسعار مجزية تضمن حقوقهم.