سد "آقوبان" في شقلاوة يمتلئ بالكامل.. وخزين مياه إقليم كوردستان يتجاوز مليار متر مكعب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بسبب موجة الأمطار والثلوج الكثيفة التي اجتاحت مختلف مناطق إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية، أعلن عن امتلاء سد "آكوبان" في قضاء شقلاوة بالكامل وبدء تدفق المياه من مسيله المائي.

ويُعد سد "آقوبان" أحد المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، حيث أُنجز بتكلفة بلغت 8 مليارات و100 مليون دينار عراقي. ويتمتع السد بمواصفات فنية وهندسية عالية؛ إذ يبلغ ارتفاعه 31 متراً، ويمتد على مساحة تقدّر بـ 400 ألف متر مربع، فيما تصل قدرته التخزينية إلى 2.6 مليون متر مكعب من المياه.

ولا تقتصر أهمية المشروع على خزن المياه فحسب، بل يحمل أهدافاً متعددة الأبعاد، أبرزها: رفع منسوب المياه الجوفية، تطوير قطاع الري، وإنعاش الثروة السمكية في المنطقة. كما يساهم السد في الحفاظ على البيئة الطبيعية والحد من مخاطر الفيضانات، فضلاً عن كونه وجهة سياحية بارزة ضمن حدود قضاء شقلاوة.

وفي سياق متصل، تزامن فيضان سد "آقوبان" مع ارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه بجميع سدود الإقليم. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد تجاوز إجمالي كميات المياه المخزنة في إقليم كوردستان بفعل أمطار هذا العام حاجز المليار متر مكعب، وهو ما يمثل بشرى سارة للمزارعين وخطوة استراتيجية هامة لتعزيز الأمن المائي ومواجهة مخاطر الجفاف وحماية البيئة.