كهرباء كوردستان: خلل فني في خطوط الغاز يتسبب بانقطاع التيار وفرق الصيانة تعمل على إصلاح العطل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، عن حدوث خلل فني في خطوط نقل الغاز الطبيعي المغذية لمحطات توليد الطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الخلل أثر بشكل مؤقت على استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء.

مؤكدة في الوقت ذاته أن الفرق الفنية التابعة لوزارة الثروات الطبيعية تعمل حالياً بالتنسيق مع شركة "دانا غاز" لإصلاح العطل.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن العمل جارٍ على معالجة المشكلة الفنية خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرة إلى أن وضع التجهيز سيعود إلى طبيعته فور الانتهاء من أعمال الصيانة.