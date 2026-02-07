العراق الـ 17 عالمياً بأرخص أسعار البنزين.. وتحذيرات من توجه حكومي لرفعها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق، أن العراق يحتل المرتبة السابعة عشرة عالميًا ضمن قائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين، مشيراً إلى توجّهٍ حكومي لزيادة أسعار مشتقات النفط بهدف تعظيم إيرادات الدولة.

محذراً في الوقت ذاته، من تداعيات هذه الخطوة لما قد تسببه من أضرار اقتصادية مباشرة على المواطنين وحركة السوق.

وقال المرصد في بيان صحفي، اليوم السبت، إن السيارات في العراق "تستهلك شهريًا نحو مليار لتر من البنزين بمختلف أنواعه، وكذلك كميات مماثلة من زيت الغاز".

ولفت إلى أن سعر لتر البنزين في العراق يبلغ نحو 0.649 دولار، في حين يبلغ المتوسط العالمي 1.30 دولار للتر".

وأوضح أن "التوجّه الحكومي يتجه نحو رفع الأسعار بحجة ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي، فضلًا عن السعي لتعظيم إيرادات الدولة التي تعاني من العجز".

وأضاف مرصد إيكو عراق أن "الزيادة المحتملة ستشمل جميع المنتجات، بما فيها البنزين، زيت الغاز، النفط الأبيض، وقود الطائرات وزيت الوقود".

وانتقد المرصد هذه الخطوة بشدة، معتبراً أنها "ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، وانعكاسها المباشر على أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين وتباطؤ حركة الأسواق".

وفي ختام البيان، حذّر المرصد من أن "رفع أسعار الوقود قد يفاقم معدلات التضخم ويؤثر سلبًا على النشاط التجاري والصناعي".

داعيًا الحكومة إلى دراسة البدائل المالية بعناية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.