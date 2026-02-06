وكالات أممية: أكثر من 4 مليون فتاة معرضات للختان في 2026

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قدر مدراء وكالات تابعة الأمم المتحدة الجمعة أن نحو 4,5 مليون فتاة حول العالم بينهن عدد كبير ممن هنّ دون سن الخامسة، قد يخضعن لعملية ختان هذا العام، داعين إلى تعزيز مكافحة هذه الممارسة.

وكتب مدراء منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ووكالات أممية أخرى في بيان مشترك أن "ختان الإناث انتهاك لحقوق الإنسان، ولا يمكن تبريره".

وأضافوا أن ختان الإناث "يلحق ضررا بالصحة البدنية والنفسية للنساء، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ومستمرة".

وتُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 230 مليون امرأة حول العالم خضعن للختان، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويمكن أن تؤدي هذه الممارسة التي تُجرى عادة قبل البلوغ إلى التهابات ونزيف وعقم ومضاعفات أثناء الحمل والولادة.

وأفاد البيان الذي نشر بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقا مع ختان الإناث، بأن الجهود المبذولة أدت على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى تقدم ملحوظ، حيث بات حوالي ثلثي سكان البلدان التي تمارس فيها هذه العادة يؤيدون التخلي عنها حاليا.

ولفت الموقعون على البيان إلى أن "التثقيف الصحي، والتعاون مع القادة الدينيين والمجتمعيين، بالإضافة إلى الأهل ومقدمي الرعاية، واستخدام وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، استراتيجيات فعالة للقضاء على هذه الممارسات".

إلى ذلك، حذروا من خفض تمويل البرامج الدولية.