الرئيس بارزاني يهنئ الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بذكرى تأسيسه الـ32

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، برقية تهنئة إلى صلاح الدين بهاء الدين، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان وتأسيس الاتحاد.

وهنأ الرئيس بارزاني في برقيته الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي وكافة كوادر ومؤيدي الاتحاد الإسلامي، مشيداً بمسيرة الحزب السياسية والمدنية خلال العقود الماضية.

كما أعرب الرئيس بارزاني عن تمنياته للاتحاد الإسلامي بدوام الموفقية والنجاح، مؤكداً على أهمية استمرار الحزب في أداء دوره الفاعل ضمن المشهد السياسي في إقليم كوردستان، بما يخدم تطلعات المواطنين ويحقق المصالح العليا لشعب كوردستان.