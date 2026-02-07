دائرة المنظمات غير الحكومية توفد عدداً من المنظمات المحلية إلى روسيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار جهودها المستمرة لتدويل الأنشطة وتعزيز البنية التحتية للمنظمات في إقليم كوردستان، تستعد دائرة المنظمات غير الحكومية لإيفاد مجموعة من المنظمات المحلية إلى جمهورية روسيا الاتحادية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تطوير القطاعات العلمية والثقافية وتبادل الخبرات مع المراكز العالمية.

وبحسب بيان للدائرة، استقبل فلاح حسن، رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية، مكسيم روبين، القنصل العام لجمهورية روسيا الاتحادية في إقليم كوردستان. وبحث الجانبان خلال الاجتماع آليات تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات الثقافة والتراث والعلوم.

وبعد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية، وصلت دائرة المنظمات غير الحكومية إلى المراحل النهائية من الاستعدادات لإرسال عدة منظمات محلية متخصصة في قطاعات محددة إلى روسيا. وستشكل هذه المبادرة فرصة ذهبية للمنظمات المحلية للاطلاع عن كثب على أحدث أساليب العمل وتطوير المشاريع الدولية.

يُذكر أن دائرة المنظمات غير الحكومية قد انتهجت خلال الفترة الماضية برنامجاً مكثفاً للانفتاح على العالم؛ فمنذ العام الماضي وحده، نجحت الدائرة في إيفاد أكثر من 80 منظمة محلية إلى الخارج، وذلك ضمن خطة حكومة إقليم كوردستان لرفع المستوى الإداري والميداني للمنظمات غير الحكومية والاستفادة من التجارب الدولية.