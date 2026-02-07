أربيل: الغازات السامة داخل خزان للأسفلت تنهي حياة عاملين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل عن وفاة عاملين أثناء عملهما داخل خزان لتخزين مادة "القير" (الأسفلت)، وذلك نتيجة استنشاق غازات سامة داخل الخزان، مشيراً إلى أنه تم انتشال جثة أحدهما حتى الآن.

يوم السبت، 7 شباط 2026، كشف شاخوان سعيد، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، تفاصيل وفاة عاملين أجنبيين في أحد مصانع "الإيزوغام" (العزل المائي)، مبيناً أن سبب الوفاة يعود للاختناق بالغازات السامة أثناء عملهما داخل خزان مخصص لتخزين الأسفلت.

وبحسب تصريح المتحدث، فإن العاملين يحملان الجنسيتين "البنغلاديشية" و"الإيرانية". ووقع الحادث عندما دخل العاملان إلى أحد خزانات المصنع لإنجاز أعمالهما، وذلك في مخالفة للتعليمات الوقائية، حيث كان الخزان مشبعاً بالغازات السامة.

وأكد شاخوان سعيد أن المديرية توجه باستمرار تعليمات صارمة للمصانع والعمال بعدم الدخول مطلقاً إلى خزانات تخزين المواد الخام، حتى وإن كانت فارغة، نظراً للمخاطر الكبيرة التي تشكلها على حياتهم. وأوضح أن "البقاء داخل تلك الخزانات لبضع ثوانٍ فقط يؤدي إلى فقدان الوعي، وفي غضون دقائق معدودة يؤدي إلى الوفاة".

وبشأن سبب عدم التمكن من إنقاذهما، أشار المتحدث إلى أن التأخر في إبلاغ فرق الطوارئ كان السبب الرئيس للوفاة. وضرب مثالاً بحادثة مشابهة وقعت قبل أيام قائلاً: "خلال الأيام الماضية، تمكنا من إنقاذ ثلاثة عمال سوريين في وضع مماثل، والسبب الوحيد لنجاتهم هو إبلاغنا بسرعة ووصول فرقنا إلى موقع الحادث فوراً".

وحول الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بحق المصنع، قال سعيد: "بصفتنا الدفاع المدني، قررنا عدم تجديد رخصة هذا المصنع. وبعد الانتهاء من تداعيات الحادث، سنقوم بإجراء فحص دقيق للموقع، وفي حال ثبوت أي تقصير في شروط السلامة، ستتم محاسبة صاحب المصنع قانونياً وبشدة".

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثة أحد العاملين، فيما لا تزال الجهود مستمرة لانتشال الجثة الثانية.