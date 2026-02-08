الحسكة.. تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تشهد مدينة الحسكة حالة من الاستقرار الملحوظ عقب توقيع اتفاق مكون من 14 بنداً بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). ووفقاً للمعلومات الواردة، تم حتى الآن تنفيذ مرحلتين من الاتفاق، ومن المقرر استكمال كافة الإجراءات والخطوات المتبقية خلال مدة شهر واحد.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في الحسكة، أكرم صالح، بأن الأوضاع في المدينة طبيعية بعد إتمام المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق بين الجانبين. ففي المرحلة الأولى، دخلت القوات إلى القامشلي، وفي المرحلة الثانية، انسحبت القوات التابعة للحكومة السورية من داخل المدينة إلى المواقع التي حددها الاتفاق.

وبالنسبة للتموضع العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، أشار مراسلنا إلى أن "قسد" ستبقى ضمن إطار ثلاثة ألوية في كوباني والحسكة، وتحديداً في جبل كوكب، ومقر "الوزير"، وتل بيدر (التي كانت سابقاً قاعدة للقوات الأمريكية)، وجبل عبد العزيز.

من جهة أخرى، باشر محافظ الحسكة الجديد مهامه رسمياً؛ حيث أعلن مروان علي، مدير الأمن الداخلي، أن قرار تعيين "نور الدين أحمد" محافظاً للحسكة صدر عن رئيس الحكومة السورية، أحمد الشرع.

وفيما يخص مسألة رفع الأعلام في المدينة، أوضح أكرم صالح أنه تم رفع العلم السوري وحده فوق مبنى محافظة الحسكة، بينما قام المواطنون بوضع ورفع علم كوردستان في الساحة الواقعة أمام مبنى المحافظة.