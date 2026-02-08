أوميد خوشناو: الحلبوسي "ناكر للجميل" تجاه إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن محمد الحلبوسي لم يظهر أي وفاء تجاه إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي كان فيه الحلبوسي في السلطة، قامت الحكومة العراقية بقطع موازنة ورواتب الإقليم، رغم أن ذويه لجؤا إلى أربيل لحماية أنفسهم وعائلاتهم إبان حرب داعش، ويبدو أن هذا هو مفهوم "الوفاء" لدى الحلبوسي.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد 8 شباط 2026: "حينما كانت حرب داعش والمآسي تهدد المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة العراقية، لجأ محمد الحلبوسي وأقاربه إلى إقليم كوردستان، واستقروا واحتموا في مدينة أربيل".

وأضاف محافظ أربيل: "الحلبوسي وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية أكلوا من (زاد) أربيل، لكنهم أثبتوا لاحقاً أنهم ناكرون للجميل، تجاه المواقف الإنسانية وحسن الضيافة التي قدمتها المدينة".

وأوضح خوشناو: "بينما كان الحلبوسي في السلطة، قامت الحكومة العراقية بقطع موازنة ورواتب إقليم كوردستان، في وقت كانت فيه أربيل ملاذاً آمناً ومستقراً لعائلاتهم وأقاربهم". وتابع المحافظ بلهجة تهكمية: "شكراً على وفاء الحلبوسي".

وفي سياق آخر، تطرق أوميد خوشناو إلى المبالغ المستحصلة من المواطنين ضمن "مشروع روناكي" (الإضاءة)، رداً على شكاوى البعض من زيادة أجور الكهرباء، قائلاً: "تحدث بعض المشاكل التقنية يومياً ويتم معالجتها على وجه السرعة.

أما بخصوص الأسعار فهي واضحة؛ فإذا استهلك المواطن الكهرباء وفق حاجته الفعلية وتجنب الإسراف، فبكل تأكيد ستكون المبالغ المطلوبة أقل، وهذا سيؤدي بدوره إلى توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لجميع مناطق إقليم كوردستان".