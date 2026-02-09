داخلية كوردستان تُدخل أبراج إنقاذ إيطالية بارتفاع 100 متر هي الأولى في العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، عن تعزيز ترسانة الدفاع المدني بمنظومات إنقاذ وإطفاء حديثة ومتطورة، شملت إدخال أبراج هيدروليكية بارتفاع يصل إلى 100 متر، وذلك لمواكبة النهضة العمرانية وتزايد المباني الشاهقة في مدن الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، تم استيراد ثلاثة أبراج متطورة من إيطاليا بتمويل من واردات الوزارة، جرى تخصيصها لمديريات الدفاع المدني في محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك.

وعلى صعيد التحضيرات الفنية، باشر معهد الدفاع المدني بتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لفرق الإطفاء في المحافظات الثلاث، لضمان تشغيل هذه المعدات وفق المعايير التقنية العالمية، بما يضمن الوصول إلى أعلى نقاط المباني السكنية والتجارية والسيطرة على الحرائق بكفاءة وسرعة عالية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تضع إقليم كوردستان في مقدمة المنطقة، حيث تُعد هذه الأبراج الأولى من نوعها على مستوى العراق. كما كشفت الوزارة عن خطط مستقبلية وشيكة لإدخال الطائرات المسيرة (الدرون) في عمليات الإطفاء لتعزيز الاستجابة السريعة للحوادث.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم تقع في قمة أولوياتها، مشددة على سعيها الدائم لتطوير البنية التحتية للأمن والسلامة في الإقليم.