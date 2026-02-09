رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني: اجتماعات مرتقبة لحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الاثنين 9 شباط 2026، عن سلسلة من الاجتماعات المرتقبة لحسم منصبي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مؤكداً أنه لا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان دون وجود اتفاق سياسي مسبق.

وفي تصريح صحفي رداً على تساؤلات حول احتمالية عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل، 12 شباط، أوضح عبد الله أن القرارات المتعلقة بتوقيت وآلية الجلسات الخاصة بانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء تُتخذ خارج أسوار البرلمان (عبر التوافقات السياسية).

ونفى رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني أن تكون الأزمة السياسية الحالية محصورة فقط في منصب رئيس الجمهورية أو الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤكداً أن الأطراف الشيعية تعاني أيضاً من خلافات وتنافس حول منصب رئيس الوزراء.

وأشار شاخوان عبد الله إلى التحركات السياسية الجارية للتوصل إلى اتفاق، مبيناً أنه تم عقد اجتماعات سابقة ضمن "ائتلاف إدارة الدولة"، بالإضافة إلى لقاءات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني. وكشف عن وجود اجتماع آخر مرتقب بين الحزبين الكورديين، سيعقبه اجتماع موسع يجمع الديمقراطي والاتحاد مع الأطراف العراقية الأخرى.

واختتم عبد الله تصريحه بالتأكيد على أن القوى السياسية تسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل المضي في عقد جلسة البرلمان، محذراً من أنه "حتى لو انعقدت الجلسة، فبدون اتفاق سياسي لن يكون بالإمكان انتخاب رئيس للجمهورية".