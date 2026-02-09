بغداد تصدر قرار صرف رواتب شهر كانون الثاني لموظفي إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في بغداد بأن وزارة المالية الاتحادية أصدرت ظهر اليوم قراراً بصرف رواتب شهر كانون الثاني (يناير) لموظفي إقليم كوردستان.

وأشار المراسل إلى أن الخطوة المتبقية حالياً هي تحويل الأموال من الحساب المصرفي لوزارة المالية العراقية إلى حساب وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان.

ووفقاً للإجراءات المالية والإدارية المتبعة، من المتوقع أن تستغرق هذه الخطوات المتبقية يوماً أو يومين، وبناءً عليه، من المرجح أن تبدأ عملية توزيع الرواتب خلال الأسبوع الجاري.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في فرع البنك المركزي العراقي بأربيل لـ "كوردستان 24" توفر السيولة النقدية الكافية لتغطية الرواتب، وأنهم على أتم الاستعداد لتسليم المبلغ إلى وزارة مالية الإقليم فور تلقيهم الإشعار الرسمي من وزارة المالية الاتحادية.

ويأتي هذا التطور بعد أن قامت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس الماضي 5 شباط 2026، بإيداع مبلغ 120 مليار دينار نقداً، تمثل الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر كانون الثاني، في الحساب المصرفي للحكومة الاتحادية لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل.