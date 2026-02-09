تعديل النظام الداخلي للبرلمان.. لجنة نيابية جديدة برئاسة النائب الأول

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- خطا مجلس النواب العراقي خطوة إجرائية جديدة خلال جلسة اليوم الاثنين، بالتصويت على تشكيل لجنة متخصصة لتعديل النظام الداخلي المنظّم لعمل اللجان النيابية.

اللجنة التي نالت ثقة المجلس سيقودها عدنان فيحان الدليمي، النائب الأول لرئيس المجلس، في خطوة تهدف إلى مراجعة وتحديث الآليات القانونية الداخلية. ومن جانبها، أعلنت الدائرة الإعلامية اختتام الجلسة ورفعها، تاركةً موعد الجلسة المقبلة رهن التحديد لاحقاً.

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم، حيث تضمن أحد بنودها التصويت على تشكيل اللجان الدائمة. ومن بين مجموع 25 لجنة دائمة في البرلمان، ستكون رئاسة ثلاث إلى أربع لجان من نصيب الكتل الكوردستانية.

وبحسب جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، تُعقد اليوم الاثنين، 9 شباط 2026، الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الأول للدورة الانتخابية السادسة، والتي تتضمن فقرتين:

1- تأدية اليمين الدستورية لعدد من النواب.

2- التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة.