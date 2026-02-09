فارس عيسى وآيدن معروف يبحثان مراحل تشكيل الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- التقى فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الاثنين الموافق 9 شباط 2026، في مكتبه الخاص، آيدن معروف، وزير شؤون الأقليات في حكومة إقليم كوردستان.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على العراق ودول الجوار، إضافة إلى مناقشة الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وسبل معالجتها بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتفاهم المشترك.

كما تناول الجانبان مراحل تشكيل الحكومتين الاتحادية و إقليم كوردستان، والعقبات التي تعترض مسار تشكيلهما، والجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات.

من جانبه، استعرض آيدن معروف أهداف زيارته إلى بغداد، واللقاءات التي من المقرر أن يعقدها مع مختلف الجهات الرسمية خلال فترة تواجده في العاصمة بغداد.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الوزير معروف دور وجهود ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، في إدارة الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات في الحكومتين، الاتحادية و اقليم كوردستان.