العراق ينفذ حكم الإعدام بحق سعدون صبري القيسي المتورط بتصفية باقر الصدر

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين 9 شباط 2026، "تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان سعدون صبري القيسي، المتورط بارتكاب جرائم وحشية ضد الإنسانية".

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني في بيان، أن "تنفيذ الحكم جاء استناداً إلى جهود الجهاز في التحقيق والمتابعة الاستخبارية الدقيقة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والقانونية الأصولية بحق المدان".

وأوضح البيان أن القيسي أُدين بارتكاب سلسلة من الجرائم الكبرى ضد الإنسانية، أبرزها "تنفيذ جريمة التصفية الجسدية بحق المرجع الديني محمد باقر الصدر، وعدد من العلماء البارزين من بيت الحكيم، بالإضافة إلى اغتيال مجموعة من المواطنين الأبرياء".