ماكسويل تساوم الكونغرس.."الحقيقة الكاملة" مقابل عفو رئاسي من ترامب

منذ 3 ساعات

اربیل (کوردستان24)- وضعت غيسلين ماكسويل، المدانة في قضية الاتجار بالجنس والشريكة السابقة للملياردير جيفري إبستين، شرطاً صريحاً مقابل التعاون مع التحقيقات؛ وهو الحصول على عفو رئاسي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت تقارير إعلامية عن أعضاء في لجنة الرقابة بالكونغرس أن ماكسويل التزمت الصمت خلال استجوابها يوم الاثنين، ورفضت الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليها، مؤكدة أنها مستعدة للإدلاء بشهادة "كاملة ودون قيود" فقط في حال صدور قرار من البيت الأبيض بإسقاط حكم السجن الصادر بحقها لمدة 20 عاماً.

من جانبه، أكد محامي ماكسويل عبر منصة "إكس" أنه هو من وجه موكلته لاتخاذ هذا الموقف، مشيراً إلى أن اللجنة والرأي العام الأميركي إذا كانوا يرغبون في الوصول إلى "الحقيقة غير المفلترة"، فإن الطريق يمر عبر العفو الرئاسي.

وقد أثار هذا الموقف غضباً واسعاً داخل أروقة الكونغرس، حيث اعتبر نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن ماكسويل تحاول "ابتزاز" اللجنة لتحقيق مكاسب شخصية بدلاً من تحقيق العدالة. وفيما طالب ديمقراطيون الرئيس ترامب بإغلاق باب العفو نهائياً، لا يزال الغموض يكتنف موقف الرئيس الأميركي تجاه هذه القضية الشائكة.

المصدر : وكالات