النظام الإلكتروني ینهي طوابير جوازات السفر في أقل من 15 دقيقة

منذ ساعتين

اربیل (کوردستان24)- بعد محاولات مريرة استمرت لأكثر من شهر في العاصمة بغداد دون جدوى، لم يجد "علي"، وهو مواطن كوردستاني يسكن بغداد، ملاذاً لاستخراج جواز سفره سوى التوجه إلى مدينة أربيل. قصة علي ليست سوى نموذج لآلاف المواطنين الذين بدأوا يلمسون فارقاً جوهرياً في إنجاز المعاملات الحكومية بفضل التحول الرقمي الذي يشهده إقليم كوردستان.

يقول علي حسين بذهول وهو يمسك بمعاملته: "الإجراءات هنا سريعة جداً بشكل لا يصدق. لا يوجد ازدحام، وأنهيت كل شيء في غضون 15 دقيقة فقط. الوضع هنا مختلف تماماً عما رأيته في بغداد؛ حيث الزحام الشديد والروتين القاتل وغياب المواعيد المنظمة. الحمد لله، النظام هنا في أربيل ممتاز ومتطور".

لا تقتصر السرعة في دائرة جوازات أربيل على التنظيم فحسب، بل هي نتاج منظومة رقمية متكاملة تبنتها حكومة إقليم كوردستان. فالمعاملة، بدءاً من إدخال البيانات الحيوية وصولاً إلى دفع الرسوم، أصبحت إلكترونية بالكامل.

المواطن "هريم عمر"، الذي كان يجدد جوازه، أثنى على غياب التداول النقدي الورقي، قائلاً: "العمل هنا أصبح إلكترونياً بالكامل، حتى دفع الأموال. لا نحتاج لحمل الأوراق أو النقود الكاش، كل شيء يتم عبر البطاقة المصرفية. أنا ممتن جداً لمبادرة 'حسابي' (هژماري من) التي أطلقتها الحكومة، فهي لم تنهِ الازدحامات فحسب، بل اختصرت وقتنا وجهدنا بشكل كبير".

يهدف هذا التحول الرقمي، كما تؤكد المصادر الرسمية، إلى ثلاثة أهداف رئيسية:

القضاء على الروتين الإداري: الذي كان يستنزف أياماً من وقت المواطن.

تجفيف منابع الفساد: عبر إلغاء التعامل النقدي المباشر وتقليل التدخل البشري.

توفير الراحة: حيث بات بإمكان المواطن إرسال بعض وثائقه عبر الهاتف المحمول مسبقاً قبل المراجعة.

ويضيف المواطن "حسين محمد": "هذا النظام سهل حياة الناس بشكل كبير. لم نعد نشعر بالإرهاق أو الملل أثناء المراجعة. الجميع هنا ينجز عمله برضا، وأتمنى أن تعمم هذه التجربة الرقمية على كافة الدوائر الحكومية لتصبح كوردستان نموذجاً في الإدارة الحديثة".

يأتي نظام الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية كجزء من البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وهو ما جعل من مراجعة الدوائر الحكومية في أربيل تجربة تخلو من "الروتين" التقليدي، وتعتمد لغة التكنولوجيا لخدمة المواطن في زمن قياسي.

تقرير: ريناس علي