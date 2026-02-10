تأجيل محاكمة لاهور شيخ جنكي إلى الشهر المقبل بسبب عدم حسم "مكان الانعقاد"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- عُقدت اليوم الثلاثاء، جلسة المحكمة الخاصة بقضية لاهور شيخ جنكي، إلا أنه تقرر تأجيلها إلى الشهر المقبل بسبب عدم حسم تحديد مكان انعقاد المحاكمة.

وصرح دانا حمه تقي الدين، أحد محامي الدفاع في القضية، لـ (كوردستان 24) اليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، بأن "جلسة اليوم استغرقت 20 دقيقة فقط، وقرر خلالها القاضي تأجيل المحاكمة إلى يوم 9 آذار 2026".

وحول أسباب التأجيل، أوضح المحامي أن المحكمة لا تزال بانتظار رد محكمة التمييز في أربيل لحسم مكان إجراء المحاكمة، ليتسنى اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان لاهور شيخ جنكي والمتهمون الآخرون في القضية سيخضعون للمحاكمة في مدينة السليمانية أم في مدينة أربيل.