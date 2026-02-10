علي العلاق: سعر صرف الدولار في البنك المركزي ثابت ولن يتغير

منذ 3 ساعات

اربیل، (کوردستان24)- عزا محافظ البنك المركزي العراقي تذبذب "السوق الموازية" وارتفاع سعر صرف الدولار إلى تعاملات بعض التجار، مؤكداً أنه: "من أجل استقرار السوق، يجب على جميع التجار الالتزام بإجراءات البنك المركزي واللجوء إلى القنوات الرسمية للحصول على الدولار، إذ إن البنك المركزي يراقب الأنشطة التجارية كافة."

ففي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء, 10 شباط 2026، عقب إعلان مشروع "الفاتورة الإلكترونية" (E-Invoice)، قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق بشأن تذبذب أمام الدينار: "إن السعر الذي حدده البنك المركزي للدولار الأمريكي ثابت ولا يتغير، إلا أن المستجدات التي طرأت على آليات الاستيراد دفعت بعض التجار للتوجه نحو السوق السوداء لشراء الدولار".

وأضاف العلاق: "سيعود هؤلاء التجار قريباً إلى القنوات الرسمية للحصول على العملة، وبذلك سيعود السعر إلى مستواه الطبيعي، لا سيما وأن البنك المركزي لا يعاني من أي مشكلة في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، ومستمر في ضخ الدولار، لذا لم نواجه أي معوقات في هذا الصدد".

كما أشار إلى أن الاضطراب الحالي في سوق العملة يتطلب إعادة تنظيم الرقابة على التعاملات التجارية كافة لإعادتها إلى مساراتها الرسمية، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الوضع واستعادة توازنه.

وتابع محافظ البنك المركزي: "ليس لدينا سوق رسمية للعملة (خارج البنك المركزي)، بل هناك سوق سوداء فقط، بينما المصدر الوحيد للدولار هو البنك المركزي؛ أما الدولار المتداول في الأسواق فهو عبارة عن الفائض الذي يتم تداوله بين المواطنين، لأن البنك المركزي لا يوفر الدولار للتعاملات غير الرسمية أو غير القانونية، بل نراقب الأنشطة التجارية ونقدم التسهيلات اللازمة لها لضمان سيرها وفق الأطر القانونية، خاصة بعد أن طور البنك المركزي إجراءاته بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وفي الختام، قال العلاق: "نحن نراقب بدقة أنشطة المستوردين والمصدرين، والبضائع، والأسعار، وكافة القضايا المرتبطة بها. وفي الوقت ذاته، فإن الحوالات التي تُجرى حالياً قانونية ومحمية، ونأمل من جميع التجار الالتزام بالإجراءات لضمان استقرار السوق".