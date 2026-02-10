منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خصم 20% على فواتير الكهرباء للمسددين عبر "إي-پسولة" خلال الـ 30 يوماً القادمة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها رئيس الحكومة ضمن مراسم الإعلان عن مشروع "إي-پسولة" (E-Psule). .

وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، وبمشاركة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال من الإقليم وعموم العراق، جرت مراسم إطلاق المشروع الجديد.

وفي إطار مراسم الإطلاق، شارك رئيس الوزراء مسرور بارزاني في ندوة حوارية (Panel) بعنوان "الرحلة الرقمية: من الرؤية إلى التنفيذ".

ويُعد "إي-پسولة" منصة رقمية آمنة استحدثتها حكومة إقليم كوردستان لدفع الفواتير والوصولات إلكترونياً. تتيح هذه المنصة إتمام عمليات الدفع بسرعة وأمان عالٍ، وهي متاحة للخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تتميز عمليات الدفع عبر المنصة بأنها مجانية بالكامل، حيث لا تُفرض أي رسوم إضافية أو عمولات على المستخدمين.