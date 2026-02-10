محافظ البنك المركزي: التحول للاقتصاد الرقمي "ضرورة" لا خيار

منذ ساعة

اربیل(کوردستان24)- أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني والتحول نحو الاقتصاد الرقمي يمثلان أحد أهم المحاور الستراتيجية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي الشاملة في العراق، مشدداً على أن الاعتماد المفرط على التعاملات النقدية "الكاش" لم يعد ينسجم مع متطلبات الاقتصاد العالمي الحديث.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق (ئی پسولە) أداة رقمية جديدة للخدمات المالية في إقليم كوردستان، أشار العلاق إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات ملموسة في البنية التحتية للدفع الإلكتروني. وأوضح أن هذا التطور تجلى في توسيع استخدام البطاقات المصرفية، وانتشار المحافظ الإلكترونية، وزيادة أعداد نقاط البيع (POS) في المؤسسات الحكومية والأسواق، إلى جانب إطلاق أنظمة تحويلات مالية تعمل على مدار الساعة، مما ساهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز كفاءة النظام المالي الوطني.

وشدد العلاق على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي في قيادة هذا التحول، عبر وضع الأطر التنظيمية والتعليمات التي تضمن سلامة العمليات وحماية المستخدمين. وأضاف: "يسعى البنك المركزي لدعم الابتكار المالي وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية، بهدف تعزيز الشمول المالي وإدخال فئات مجتمعية جديدة إلى المنظومة المصرفية الرسمية".

وفي سياق التعاون بين بغداد وأربيل، أكد محافظ البنك المركزي أن جهود تطوير الدفع الإلكتروني في العراق لا تكتمل دون تنسيق وتكامل وثيق مع إقليم كوردستان. وكشف عن عمل مستمر لتوحيد الأنظمة والمعايير الفنية وتوسيع الخدمات الرقمية المصرفية في الإقليم، مؤكداً أن "التكامل المالي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة".

ووصف العلاق المشروع الجديد الذي انطلق اليوم بأنه نموذج عملي للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وخطوة نوعية لمواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.

واختتم محافظ البنك المركزي كلمته بتقديم الشكر والامتنان لرئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مشيداً بتبنيه الشخصي لهذه التطورات التقنية وقيادته لملف التحول الرقمي في الإقليم. وأكد العلاق أن هذا الدعم القيادي يمثل قوة دفع للتعاون والتنسيق لضمان تنفيذ منظومة مالية موحدة، آمنة، وشفافة تخدم جميع المواطنين وتعزز الثقة بالنظام المالي الوطني.